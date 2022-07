Heathrow nel caos, 'è un airmageddon'

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - 'Airmageddon' è il termine coniato dopo il caos scoppiato nell'aeroporto londinese di Londra Heathrow.

Lo riportano i media interazionali dopo che ieri la compagnia Emirates ha usato questa parola per criticare la situazione nello scalo londinese che tre giorni fa, nel cuore dell'estate, ha fissato un tetto di 100 mila passeggeri al giorno - 4 mila in meno rispetto a quanto programmato - fino all'11 settembre per carenza di personale.

John Holland-Kaye, responsabile dello scalo londinese, ha parlato negli scorsi giorni di "periodi in cui il servizio scade ad un livello inaccettabile: lunghi tempi di coda, ritardi per i passeggeri che necessitano di assistenza, bagagli che non viaggiano con passeggeri o arrivo in ritardo, scarsa puntualità e cancellazioni dell'ultimo minuto". (ANSA).