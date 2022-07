Ecuador: un morto e danni per forte terremoto nel sud

(v. '++ Ecuador: terremoto di magnitudo...' delle 01:15) (ANSA) - QUITO, 15 LUG - E' di un morto, vari danni materiali di non grave entità, e molta paura nella popolazione di tutto il Paese il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6,1 Richter registrato ieri pomeriggio alle 17,30 locali (le 00, 30 italiane di oggi) nell'Ecuador meridionale.

L'Istituto sismologico dell'Ecuador ha corretto la magnitudo del sismo, che ha avuto l'epicentro a pochi chilometri dalla località di Simón Bolívar, nella provincia di Guayas, portandola da 5,9 a 6,1.

L'unica vittima del terremoto è stato un giovane di 16 anni colpito da una scarica elettrica prodotta da un cavo dell'alta tensione caduto a terra nella zona dell'epicentro.

I media ecuadoriani hanno confermato che la scossa è stata avvertita praticamente in tutto il territorio ecuadoriano, da Guayaquil a Quito.

Esteban Hernández, sismologo dell'Istituto geofisico, ha spiegato al quotidiano Expreso che, nonostante la sua magnitudo, il sismo non ha avuto un pesante bilancio di vittime o danni "per la profondità del suo ipocentro a quasi 60 chilometri".

