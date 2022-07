Brasile: Bolsonaro torna nella città dove fu accoltellato

(ANSA) - BRASILIA, 15 LUG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione alle presidenziali del prossimo 2 ottobre, è andato oggi a Juiz de Fora, la città nello Stato di Minas Gerais che non visitava dal settembre 2018, quando soffrì un attentato durante una tappa della sua campagna elettorale.

Poco dopo il suo arrivo, il capo dello Stato ha guidato una carovana di motociclette, la cosiddetta 'motociata', e partecipato a un incontro della chiesa evangelica dell'Assemblea di Dio.

Bolsonaro venne accoltellato il 6 settembre 2018 da Adelio Bispo de Oliveira, in seguito arrestato e ora recluso in un carcere federale di massima sicurezza nello stato del Mato Grosso.

In settimana il leader di destra ha ricordato l'attacco di cui è stato vittima e affermato che fu orchestrato dalla "sinistra" poiché Oliveira è stato membro del Partito socialimo e libertà (Psol) tra il 2007 e il 2014. (ANSA).