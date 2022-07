Arabia Saudita apre lo spazio aereo a tutti i vettori

(ANSA) - RIAD, 15 LUG - L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a tutti i vettori civili internazionali, compresi quelli da e per Israele. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso oggi a Riad. Biden ha elogiato "la storica decisione dell'Arabia Saudita", riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in una nota. "Questa decisione - sottolinea il comunicato - è il risultato degli sforzi diplomatici del presidente con l'Arabia Saudita per molti mesi, culminata nella sua visita di oggi e apre la strada a un Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro, vitale per la sicurezza e la prosperità degli Usa e per la sicurezza e la prosperità di Israele". (ANSA).