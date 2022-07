Vaiolo scimmie, riunione gruppo emergenza Oms il 21 luglio

(ANSA) - GINEVRA, 14 LUG - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha convocato per il 21 luglio la nuova riunione del comitato di esperti sul vaiolo delle scimmie per decidere se l'epidemia costituisca un'emergenza sanitaria globale.

"Il comitato d'emergenza fornirà il proprio parere al direttore generale dell'Oms per stabilire se l'evento costituisce un'emergenza sanitaria di portata internazionale", ha dichiarato l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite in un comunicato. "In caso affermativo, proporrà raccomandazioni temporanee su come prevenire e ridurre la diffusione della malattia e gestire la risposta sanitaria globale". (ANSA).