Usa: condannato stupratore bambina che era partita per abortire

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - E' stato condannato l'uomo che ha stuprato in Ohio una bambina di 10 anni che era stata poi costretta ad andare in un altro Stato per abortire. Una storia drammatica che era stata citata anche dal presidente americano Joe Biden quando aveva firmato l'ordine escutivo per tutelare il diritto all'aborto dopo la decisione della Corte Suprema.

Gerson Fuentes, 27 anni, è stato arrestato due giorni fa ed ha confessato di aver violentato la bambina due volte. La bambina è dovuta andare in Indiana per sottoporsi all'aborto visto che nel suo stato, l'Ohio, è entrato in vigore un divieto all'interruzione di gravidanza dalla sesta settimana, quando molte donne non sanno neanche di essere incinta. "Provate a mettervi nei panni di quella bambina, ha solo 10 anni", aveva detto Biden a proposito della scioccante vicenda. Anche l'Indiana, a guida repubblicana, si avvia ad una stretta sull'aborto il mese prossimo, sulla scia del ribaltimento della sentenza Roe v Wade da parte del massimo tribunale. (ANSA).