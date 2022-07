Sri Lanka: manifestanti, ci ritiriamo da edifici occupati

I manifestanti dello Sri Lanka, che hanno costretto il presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire dal Paese dopo che la sua residenza è stata presa d'assalto lo scorso fine settimana, hanno annunciato che lasceranno gli edifici governativi occupati da diversi giorni.

"Ci ritiriamo pacificamente dal palazzo presidenziale, dalla segreteria presidenziale e dall'ufficio del primo ministro con effetto immediato, ma continueremo la nostra lotta", ha dichiarato una portavoce. Le proteste nel Paese infuriano da giorni a causa della grave crisi economica.

Un dimostrante è morto soffocato per il lancio di gas lacrimogeni e altri 84 sono stati ricoverati con divere ferite dopo l'assalto di ieri all'ufficio del primo ministro Ranil Wickremesinghe a Colombo, in Sri Lanka. Un soldato e un agente sono rimasti feriti negli scontri avvenuti durante la notte con i manifestanti davanti al Parlamento. In mattinata sono stati avviati colloqui con i rappresentanti delle proteste anti-governativi per la restituzione degli edifici ufficiali che hanno occupato, tra cui la residenza presidenziale: lo hanno dichiarato gli stessi dimostranti che insistono affinchè il presidente e il primo ministro si dimettano perchè responsabili della grave crisi economica nel Paese. I manifestanti hanno invaso il palazzo del presidente Gotabaya Rajapaksa nel fine settimana, costringendolo a fuggire alle Maldive. Il premier, che Rajapaksa ha nominato presidente ad interim in sua assenza, ha chiesto l'evacuazione degli edifici statali e ha dato istruzioni alle forze di sicurezza di fare "ciò che è necessario per ripristinare l'ordine".