India: evento a Kolkata su Dante, D'Annunzio e Nobel Tagore

(ANSA) - NEW DELHI, 14 LUG - Si svolgerà domani a Kolkata il seminario letterario "Worlds of Poets: Dante, Tagore, D'Annunzio", organizzato dal Consolato Generale d'Italia.

L'iniziativa avrà come focus la vita e l'opera di Dante Alighieri, Rabindranath Tagore e Gabriele D'Annunzio, tre giganti della letteratura legati da influenze sinora inesplorate.

Dopo la presentazione del Console generale Gianluca Rubagotti, seguirà quella di Giordano Bruno Guerri, Presidente del "Vittoriale degli Italiani" di Gardone Riviera.

Il videointervento di Bruno Guerri sarà il primo passo del progetto "di gemellaggio" tra due case-museo tra le più visitate al mondo, quella del "Vate" italiano e l'abitazione cenacolo del Nobel bengalese.

Il seminario proseguirà con i contributi, in presenza e da remoto, di studiosi indiani e italiani. Tra questi Mario Prayer, dalla Sapienza di Roma, Pietro Gibellini, da Cà Foscari, e Luisa Prayer, dal Conservatorio Verdi di Milano. Al termine, sarà presentato "Suddhilok", traduzione in bengalese del "Purgatorio" di Dante ad opera di Alpana Ghosh.

Il Console Generale Gianluca Rubagotti dice all'Ansa: "Riteniamo che questo progetto, al quale lavoriamo da tempo sia un'ottima occasione per celebrare attraverso la letteratura i 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e India". L'evento si potrà seguire in diretta dalla pagina Facebook del Consolato www.facebook.com/ItalyinKolkata, dalle 11,30, ora italiana (ANSA).