Kiev School Economics, 165,1 mld costo ricostruzione Ucraina

ROMA, 13 LUG - L'Ucraina ha bisogno di almeno 165,1 miliardi di dollari per la ricostruzione del dopoguerra. Lo stima la Kyiv School of Economics (Kse), come riporta Kyiv Independent.

Le abitazioni danneggiate rappresentano quasi il 40% delle perdite, che ammontano a 36,6 miliardi di dollari, secondo l'ultimo aggiornamento di Kse del suo studio "Russia Will Pay".

