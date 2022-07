Kiev, no a intesa cessate fuoco che comporti cessione territorio

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha escluso la cessione di territorio alla Russia come parte di qualsiasi accordo di cessate il fuoco e ha affermato che non sono in corso colloqui di pace tra Mosca e Kiev.

"L'obiettivo dell'Ucraina in questa guerra... è di liberare i nostri territori, ripristinare la nostra integrità territoriale e la piena sovranità nell'est e nel sud dell'Ucraina. Questo è il punto finale della nostra posizione negoziale", ha detto .

