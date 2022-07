Governo Gb pronto a concedere voto su sfiducia lunedì

Il governo britannico uscente di Boris Johnson è pronto a presentare lunedì prossimo alla Camera dei Comuni un voto di fiducia su se stesso, dopo aver respinto irritualmente una mozione di sfiducia richiesta per oggi dall'opposizione laburista. Lo ha detto una portavoce di Downing Street, indicando la volontà del premier dimissionario di sanare così lo strappo istituzionale con il Labour.

L'auto mozione offrirebbe all'aula la possibilità del tutto teorica di sfiduciare l'intero gabinetto, secondo la prassi tradizionale del Parlamento britannico; ma senza riferimenti individuali al premier come invece previsto nel testo presentato dal partito di Keir Starmer. La portavoce ha insistito che il richiamo a un singolo membro del governo nelle mozioni di sfiducia è estraneo "alle consuetudini" parlamentari di Westminster. I laburisti - che erano intenzionati con questo atto di fatto dimostrativo a mettere in imbarazzo la maggioranza Tory, costringendola a rinnovare la fiducia a un premier già obbligato a dimettersi per evitare in caso di approvazione lo scenario potenziale di elezioni politiche anticipate - hanno tuttavia insistito a contestare la legittimità del rifiuto del proprio testo. Mentre ha definito "un pasticcio" l'idea dell'auto-mozione di sfiducia (probabilmente sgradito agli stessi candidati Tory alla corsa per la sostituzione di BoJo), non senza riservarsi comunque di provare a emendarla lunedì in aula per ripristinare un qualche richiamo anche al premier come individuo.