Gb: primo scrutinio, 6 superstiti per succedere a Johnson

(ANSA) - LONDRA, 13 LUG - Sono sei i superstiti rimasti in corsa per succedere a Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico, dopo il primo scrutinio condotto oggi con voto segreto fra tutti gli oltre 350 deputati del partito di maggioranza e lo spoglio condotto dal Comitato 1922. A superare lo sbarramento di 30 suffragi minimi previsti per questa votazione preliminare sono stati - in ordine di preferenze - Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat e Suella Braverman. Eliminati invece Nadihm Zahawi e Jeremy Hunt (ANSA).