Spagna: Sánchez, preoccupati per gli incendi nell'ovest

(ANSA) - MADRID, 12 LUG - "Seguiamo con preoccupazione l'evoluzione degli incendi attivi, soprattutto nelle province di Cáceres e Salamanca": lo scrive su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sánchez, riferendosi a roghi sviluppatisi nella zona occidentale del Paese iberico, vicino al confine con il Portogallo. "Grazie alle squadre che lavorano instancabilmente per estinguerli, esprimo la mia solidarietà alle persone evacuate", aggiunge il messaggio di Sánchez, che invita poi alla "prudenza" in "questi giorni ad alto rischio" per l'ondata di caldo in corso.

L'incendio più complicato delle ultime ore si sta appunto sviluppando in una zona boschiva della comarca de Las Hurdes, sul confine tra le province di Cáceres e Salamanca, due delle zone più colpite dalle alte temperature in questi giorni. Sul terreno sono stati inviati mezzi terrestri e aerei, con 300 uomini impegnati nei lavori di estinzione. Circa 300-400 persone sono state sinora evacuate dalle loro case, secondo media locali. (ANSA).