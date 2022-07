Pentagono, ucciso il capo dell'Isis in Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 12 LUG - Un drone Usa ha ucciso il capo dell'Isis in Siria: lo rende noto il Pentagono. Maher al-Agal, questo il suo nome, è stato ucciso in un raid Usa nella Siria nordoccidentale. Un suo stretto collaboratore è rimasto ferito, informa il comando centrale Usa, assicurando che non ci sono stati vittime civili. Al-Agal era uno dei cinque leader del gruppo terrorista ed era responsabile dello sviluppo del network dell'Isis in Siria e Iraq. (ANSA).