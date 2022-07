Anche i mattoncini della Lego abbandonano la Russia

Anche i mattoncini più famosi del mondo lasciano la Russia, quasi a suggerire la distruzione totale simboleggiata dalla guerra. Lego ha infatti annunciato di cessare l'attività commerciale e "di porre fine alla sua partnership" con il distributore russo Inventive Retail Group, "che possedeva e gestiva 81 negozi" a nome del colosso danese.

Lego taglierà anche i posti della "maggior parte del proprio personale con sede a Mosca", ha specificato il gruppo che si aggiunge così alla lunga lista dei brand internazionali che hanno lasciato la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina: basti ricordare colossi come Apple, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Decathlon, Nike, McDonald's, Volvo, H&M, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Renault, General Motors, Ford, Ferrari, Ikea, Harley Davidson, Samsung, Starbucks, Heineken, Prada, Levi Strauss & Co, Xiaomi, Lenovo, Huawei, Philip Morris, Visa e Mastercard.

Lego è l'abbreviazione di due parole della lingua danese, 'leg' e 'godt'. Il significato delle due parole è "giocare bene" e il nome attuale dell'azienda risale al 1934, anche se i mattoncini più famosi sono stati brevettati soltanto nel 1958, anno in cui i dipendenti raggiungono quota 140. La crescita di Lego è inarrestabile: basti pensare che nel 1939 l'azienda contava dieci dipendenti, saliti a ben 18.000 unità nel 2016, con al suo interno personale di 70 diverse nazionalità. Sei anni fa Lego ha aperto una nuova fabbrica in Cina a Jiaxingn e l'azienda vende ormai in 140 Stati.

Il primo e-commerce mondiale di Lego risale al 1999 e l'azienda può vantare anche un film dedicato al suo mondo nel 2014, mentre è di dieci anni prima l'accordo tra Lego e Ferrari, da cui nasce una linea basata sui modelli da corsa del Cavallino.