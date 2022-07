Spagna: San Firmino, 3 feriti per cornate a Pamplona

Tre persone sono rimaste ferite da cornate assestate da tori a Pamplona (Spagna) nel corso della festa di San Firmino: lo riportano media iberici, citando il bollettino medico diramato dopo il quinto 'encierro', ovvero il momento in cui i tori vengono liberati all'interno di un percorso tra le strade della città, con decine di amanti del pericolo pronti a farsi inseguire dagli animali in corsa e tentare di schivarli. Tutti e tre i feriti, scrive l'agenzia di stampa Efe, sono "stabili" e non parrebbero in pericolo di vita.

Oltre ai tre feriti per cornata, aggiunge la stessa agenzia, sono state assistite cinque persone che hanno riportato contusioni.

In occasione del quinto 'encierro' sono stati liberati tori del noto allevamento Cebada Gago, apprezzati dagli amanti di questa tradizione taurina per la loro pericolosità, quando vengono lanciati in corsa.