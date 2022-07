Spagna: ondata di caldo, possibili massime di oltre 44 gradi

(ANSA) - MADRID, 11 LUG - Allerta meteo per ondata di caldo attivata per quasi tutta la Spagna: l'episodio, avverte l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) potrebbe durare diverse giornate, colpendo buona parte del Paese.

Secondo le ultime previsioni diffuse sui media iberici, le situazioni più complicate potrebbero registrarsi nel sud-ovest della Penisola Iberica, con possibili massime di oltre 44 gradi in alcune località nei prossimi giorni.

Uno degli aspetti più sottolineati dai meteorologi è che potrebbero registrarsi "notti tropicali" con temperature di 25-30 gradi. (ANSA).