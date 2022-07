Isole Faroe limitano uccisione delfini dopo massacro del 2021

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Le Isole Faroe limiteranno la controversa caccia ai delfini, consentendo l'uccisione di un massimo di 500 animali l'anno, dopo la bufera per l'abbattimento l'anno scorso di oltre 1.400 esemplari. Lo riporta la Bbc sottolineando che la decisione è stata presa dopo l'ondata di proteste seguite dalla mattanza dello scorso anno le cui foto fecero il giro del mondo.

La caccia ai mammiferi marini - in primis le balene - è una tradizione praticata da centinaia di anni sulle remote isole, un territorio autonomo danese nel Nord Atlantico. Ma l'entità delle uccisioni dell'anno scorso, tutte in un solo giorno, ha scioccato molti locali, suscitato critiche da parte dei gruppi coinvolti nella pratica ed è stata presentata al governo locale una petizione che ha raccolto quasi 1,3 milione di firme per fermare il massacro. (ANSA).