Farnesina: app IO per viaggiare responsabilmente

''L'applicazione IO di PagoPA, un'idea semplice e rivoluzionaria che esiste ormai dal 2020, pensata come unico canale di accesso per il cittadino a tutti i servizi di suo interesse e già utilizzata da 28 milioni di cittadini, da oggi collabora con la Farnesina per aumentare la sicurezza degli italiani all'estero''. Lo ha detto Paola Pisani, responsabile per l'innovazione digitale del Ministero degli Esteri nel corso della presentazione oggi alla Farnesina del nuovo sito ''Viaggiare sicuri''.

''La piattaforma 'IO' - ha spiegato Pisani - permette da oggi di navigare più facilmente su 'Viaggiare Sicuri' e 'Dove siamo nel Mondo' oltre a consentire di scaricare l'app 'Unità di crisi'''. ''Con 50 progetti di digitalizzazione avviati, la Farnesina è all'avanguardia per quanto riguarda le tecnologie e l'Unità di crisi e PagoPA - ha concluso Pisani - scrivono oggi la prima pagina di un libro molto lungo, quello dell'innovazione''