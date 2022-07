Brasile: incendio distrugge edificio di 10 piani a San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 11 LUG - Un incendio di grandi proporzioni - con fiamme alte diversi metri e che ha lasciato almeno due vigili del fuoco gravemente ustionati - è divampato in un'area commerciale del centro di San Paolo, la città più grande e popolosa del Brasile.

Il rogo è iniziato intorno alle 21 locali di ieri (le 2 italiane) ed è continuato stamani in un edificio di dieci piani nella famosa zona dello shopping conosciuta come Rua 25 de Marzo.

Dopo aver distrutto lo stabile, le fiamme sono avanzate su almeno tre proprietà confinanti, in una zona molto trafficata del centro cittadino, dove sono state inviate 28 unità dei pompieri, con circa 80 uomini, oltre al supporto delle ambulanze.

Il portavoce dei vigili del fuoco, Jefferson Mello, ha riferito che un edificio di sei piani potrebbe crollare perché la sua struttura è stata danneggiata, mentre il rogo si è esteso anche a una chiesa.

Diverse strade intorno all'area dell'incidente sono rimaste bloccate, con lunghe file di auto e autobus che hanno dovuto modificare i loro percorsi abituali. Una grande cortina di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è nel frattempo alzata dall'incendio, secondo quanto hanno riferito ai media locali.

