Biden, 'le armi prima causa di morte dei bambini negli Usa'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - "Le armi sono la prima causa di morte dei bambini negli Usa". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in una cerimonia alla Casa Bianca per la stretta sulle armi approvata di recente dal Congresso. "Muoiono più studenti di liceo ogni anno che militari e poliziotti insieme", ha aggiunto.

"Se siamo arrivati a questo punto è colpa delle lobby delle armi, delle politiche sulle armi", ha poi precisato il presidente americano, ricordando che 40.000 persone muoiono ogni anno negli Stati Uniti a causa della violenza delle armi. "I fucili d'assalto non servono al di fuori delle zone di guerra", ha ricordato. (ANSA).