Attacco russo su Kharkiv, sale a 6 il bilancio delle vittime

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sale a sei il bilancio delle vittime dell'attacco russo su Kharkiv, e a 31 quello dei feriti, tra cui un bambino di 4 anni e un ragazzo di 16.

Lo riferisce Ukrinform citando un posto su Telegram del servizio stampa della Procura regionale di Kharkiv.

"Secondo le ultime informazioni, 31 persone, tra cui due bambini di 4 e 16 anni, sono rimaste ferite. Sei civili sono stati uccisi. Tra questi, un ragazzo di 17 anni e suo padre, che si trovavano in un'auto che passava vicino a un centro di assistenza per pneumatici che è stato attaccato. I loro corpi sono stati mutilati dall'esplosione", si legge nel rapporto.

Secondo Serhii Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della Polizia nazionale di Kharkiv, padre e figlio sono stati uccisi da un colpo diretto.

"Stavano andando a prendere un certificato per l'ammissione all'università del ragazzo. Dell'auto e delle persone non è rimasto quasi nulla", ha detto Bolvinov. (ANSA).