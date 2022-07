Giappone: eletto il candidato sostenuto da Shinzo Abe

(ANSA) - PECHINO, 11 LUG - Kei Sato, il canditato liberaldemocratico al cui comizio è stato assassinato l'ex premier Shinzo Abe, ha prevalso nel suo collegio di Nara, strappando di slancio un seggio alla Camera Alta.

Nell'ampia vittoria elettorale del Jiminto (Liberademcratici), la corsa di Sato era tra quelle particolarmente seguite. "Nelle fasi finali della prova elettorale ho fatto una campagna per sconfiggere il terrorismo senza sussultare o esserne intimidito", ha affermato il neo parlamentare ai media nipponici. "Andrò a Tokyo domani per raccontare con fermezza i risultati di questa vittoria all'ex premier Abe", ha aggiunto in merito alla veglia organizzata lunedì per il primo ministro più longevo del Giappone dal dopoguerra. (ANSA).