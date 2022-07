Forte temporale a Mosca, un morto e 10 feriti

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una persona è morta e altre 10 sono state ricoverate in ospedale a seguito di un forte temporale abbattutosi su Mosca: lo ha detto il sindaco della città Sergey Sobyanin sul suo canale Telegram, secondo quanto riferito dalla Tass.

"Da diversi giorni a Mosca imperversano temporali. Oggi la situazione è particolarmente difficile, con raffiche di vento che raggiungono i 25 metri al secondo. Dieci persone sono già state portate in ospedale con ferite di varia entità. Una persona è morta. Esprimo la mia solidarietà ai feriti", ha scritto il sindaco di Mosca, che ha anche assicurato che i servizi comunali si stanno adoperando per riportare la situazione alla normalità, raccomandando comunque prudenza.

(ANSA).