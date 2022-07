Assalto Capitol: Bannon pronto a testimoniare alla Commissione

Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump alla Casa Bianca, ha fatto sapere alla Commissione della Camera che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 20121 di essere pronto a testimoniare dopo che l'ex presidente gli ha tolto il privilegio esecutivo. Lo riporta Abc news che ha ottenuto una copia di una lettera inviata da Bannon alla comissione.

L'ex consigliere di Trump ha anche specificato di voler testimoniare in un'udienza pubblica e dal vivo, a differenza dell'ex avvocato alla Casa Bianca Pat Cipollone che ha parlato con la Commissione venerdì a porte chiuse. Bannon è già stato accusato di oltraggio al Congresso, per essersi rifiutato di cooperare con la commissione, e il processo dovrebbe iniziare il 18 luglio.