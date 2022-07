Gb: Wallace, non mi candido per il dopo-Johnson

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, considerato tra i favoriti per la successione di Boris Johnson alla guida dei Conservatori e alla poltrona di primo ministro, non si candiderà per quella carica: lo ha annunciato lo stesso Wallace precisando: "Sono concentrato sul mio attuale lavoro, mantenere sicuro questo grande paese".

Il ministro ha spiegato su Twitter che la decisione è giunta dopo "dopo un'attenta valutazione con i colleghi e la mia famiglia. Sono grato ai colleghi e ai membri del partito che mi hanno offerto supporto". (ANSA).