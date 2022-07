Macedonia Nord: nuova protesta a Skopje, blocchi stradali

(ANSAmed) - SKOPJE, 08 LUG - Nella capitale macedone Skopje manifestanti contrari alla proposta francese per superare lo stallo con la Bulgaria e avviare il negoziato Ue con la Macedonia del Nord hanno bloccato a metà giornata un viale nel quale si trova la sede del governo. Altri blocchi stradali sono stati annunciati su importanti vie di comunicazione fra le città di Stip e Veles, Strumica e Radovis, Pretvar-Prilep. Negli ultimi sei giorni, tutte le sere manifestazioni contrarie alla proposta di mediazione francese si sono svolte a Skopje con la partecipazione di migliaia di sostenitori dell'opposizione conservatrice e nazionalista. In alcuni casi le proteste sono sfociale in violenti scontri con la polizia. (ANSAmed).