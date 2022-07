Gb: nuova vittoria legale dei duchi di Sussex contro il Mail

(ANSA) - LONDRA, 08 LUG - Ancora una vittoria legale dei duchi di Sussex sui tabloid inglesi e in questo caso riguarda Harry. Secondo un giudice dell'Alta Corte di Londra, il Mail on Sunday ha riportato in modo in parte falso e "potenzialmente diffamatorio" la vicenda del ricorso fatto dal principe al ministero dell'Interno britannico per ottenere un maggiore livello di protezione (una scorta anche a sue spese) per la propria famiglia, in occasione di possibili visite nel Regno Unito. Harry aveva infatti dovuto rinunciare, dopo lo strappo dalla famiglia reale e il trasferimento negli Usa, al rango ufficiale di membro senior di casa Windsor che prevede anche una scorta.

Il principe a febbraio aveva citato in giudizio per diffamazione la Associated Newspapers, gruppo editoriale che pubblica il Daily Mail, il Mail on Sunday e il MailOnline, dopo la vittoria legale di sua moglie Meghan Markle in un caso separato. Sotto accusa è finito un articolo pubblicato dal domenicale sulla protezione richiesta dal principe. Quella di oggi è una prima affermazione dei duchi nel caso legale destinato ad andare avanti. (ANSA).