Covid: la Francia supera la soglia dei 150.000 morti

(ANSA) - PARIGI, 08 LUG - La Francia ha superato oggi la soglia dei 150.000 decessi per Covid mentre i contagi sono stati, oggi, 160.000 in un momento di grande aumento delle infezioni.

Secondo le cifre di Santé Publique France, con le 74 persone morte nelle ultime 24 ore il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 150.017. I pazienti ricoverati in ospedale sono 17.719 (1.523 nell'ultimo giorno). (ANSA).