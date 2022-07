Farnesina, massima attenzione a tragica vicenda Sharm

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile, minore deceduto a Sharm el Sheikh lo scorso sabato 2 luglio.

L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un'indagine a seguito del decesso e hanno disposto l'autopsia sul corpo del minore, su richiesta dei genitori.

L'Ambasciata e il Consolato Onorario seguono costantemente il decorso medico dei genitori del piccolo Andrea, assistendo la signora Rosalia Manosperti già dimessa dall'ospedale internazionale di Sharm el Sheikh, dove resta al momento ancora ricoverato Antonio Mirabile.

L'Ambasciata e la Farnesina sono altresì impegnate nell'assicurare, prima possibile, il rientro dei connazionali in Italia e il pronto rimpatrio della salma del minore. (ANSA).