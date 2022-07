Turismo: Spagna, Pil settore torna ai livelli pre Covid

(ANSA) - MADRID, 06 LUG - Il Pil del settore turistico in Spagna nel 2022 potrebbe arrivare al 98% di quello del 2019, ultimo anno pre-pandemia: lo riferisce in una nota Exceltur, la principale associazione delle aziende turistiche nel Paese iberico.

Questa prospettiva plausibile, aggiunge il comunicato, si deve "all'intenso e inaspettato rialzo dei viaggi" registrato nel secondo trimestre dell'anno nonostante le incertezze legate al contesto internazionale. Il Pil del periodo aprile-giiugno 2022 è stato superiore a quello dello stesso periodo del 2019 (+1,1%), secondo Exceltur.

Secondo le aziende turistiche spagnole, i profitti non stanno corrispondendo però ai livelli di ripresa della domanda, a causa dell'altissima inflazione che si registra attualmente. Secondo l'agenzia di stampa Efe, Exceltur avverte inoltre che prevede "un importante livello di caos" in diversi aeroporti a causa di problemi di gestione degli elevati flussi turistici previsti.

(ANSA).