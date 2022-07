Svezia: donna uccisa a coltellate a un evento politico

(ANSA) - STOCCOLMA, 06 LUG - Una donna è stata accoltellata a morte in Svezia, in occasione di un evento politico. Lo rende noto la polizia.

Secondo il quotidiano online The Local, la vittima aveva una sessantina di anni ed è stata colpita al petto da un uomo sulla trentina, subito bloccato da un passante di 69 anni e arrestato.

Secondo il giornale, l'attentatore è legato a un gruppo neonazista, il Nordic Resistance Movement. La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, sarebbe morta poco dopo. L'episodio è avvenuto sull'isola di Gotland, nel Baltico, durante una convention nazionale di politici. A quanto scrive il giornale, l'attacco è avvenuto nel punto dove avrebbe dovuto parlare una politica centrista. (ANSA).