Sparatoria Illinois: il killer preparava una nuova strage

(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - Il killer della parata del 4 luglio alla periferia di Chicago "pensava seriamente" di compiere un'altra strage nell'area di Madison, sempre in Illinois. Lo ha detto la polizia dopo la prima comparizione in tribunale di Robert Crimo in videocollegamento. Il giovane, 22 anni, ha confessato di aver sparato ad Highland Park. E' stato incriminato intanto per sette omicidi di primo grado e il giudice ha negato la libertà su cauzione. (ANSA).