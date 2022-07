Israele: abbattuto drone Hezbollah, diretto a piattaforma gas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 LUG - Una settimana fa Israele ha abbattuto un drone degli Hezbollah libanesi che era diretto verso le acque commerciali di Israele, più precisamente verso la piattaforma Karish per l'estrazione di gas naturale. Lo ha riferito la radio pubblica Kan, secondo cui l'incidente è avvenuto a notevole distanza ed in nessuna fase il velivolo ha rappresentato un pericolo per la piattaforma.

L'emittente ha aggiunto che tre giorni dopo, ossia sabato, gli Hezbollah hanno lanciato verso Karish altri tre droni, che sono stati pure intercettati e abbattuti.

La minaccia dei droni degli Hezbollah nei confronti della piattaforma di Karish - profilatasi questa settimana, mentre prosegue la mediazione Usa fra Israele e Libano per la definizione del confine della rispettive acque commerciali - è stata discussa ieri a Parigi dal premier israeliano Yair Lapid con il presidente francese Emmanuel Macron. (ANSAmed).