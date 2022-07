In Florida, un giudice ripristina bando aborto dopo 15 settimane

(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - Come si prevedeva, un giudice ha ripristinato la legge della Florida che vieta l'aborto dopo 15 settimane, dopo la temporanea sospensione di un giudice di grado inferiore. E' l'ultimo sviluppo di una serie di decisioni contrastanti dopo che la Corte Suprema ha abolito la 'Roe v.

Wade', la sentenza che nel 1973 aveva sancito la legalità' dell'interruzione di gravidanza. "La costituzione della Florida non include - e non ha mai incluso - il diritto a uccidere un bambino innocente non nato", ha commentato un portavoce del governatore Ron DeSantis. (ANSA).