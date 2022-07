Il Parlamento Ue boccia la risoluzione di rigetto, passa la tassonomia

Il Parlamento europeo ha bocciato la risoluzione di rigetto sulla tassonomia. Hanno votato contro la risoluzione 328 eurodeputati, i voti favorevoli sono stati 278, gli astenuti 33. Con questo voto l'atto delegato della Commissione, che prevede l'inclusione di gas e nucleare nella tassonomia, può così continuare il suo iter. Per l'approvazione della risoluzione di rigetto serviva la maggioranza assoluta, pari a 353 europarlamentari.

"Se l'atto delegato sulla tassonomia fallirà non ce ne sarà un secondo. Sono stata molto chiara anche con il Consiglio Ue", aveva avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen,

ribadendo come nucleare e gas "servano per la transizione".