Russia-Vietnam: oggi Lavrov ad Hanoi per visita di 2 giorni

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, volerà oggi ad Hanoi per una visita di due giorni in Vietnam prima di andare in Indonesia per una riunione dei ministri degli Esteri del G20 prevista per giovedì e venerdì prossimi a Bali: lo ha reso noto Il governo vietnamita, secondo quanto riporta il Guardian.

La visita di Lavrov in Vietnam, su invito del ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son, giunge nel decimo anniversario del "partenariato strategico globale" tra i due Paesi. Mosca è il più grande fornitore di armi del Vietnam e le società russe sono impegnate in diversi importanti progetti energetici nel Paese. (ANSA).