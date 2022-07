Nucleare:Macron deplora 'rifiuto' Iran di concludere accordo

(ANSA) - PARIGI, 05 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deplorato oggi che Teheran continui a "rifiutare" di concludere l'accordo sul tavolo riguardante il programma nucleare iraniano ed ha promesso di continuare ad esercitare "ogni sforzo" per riportare "alla ragione" l'Iran.

"L'Iran - ha dichiarato Macron ricevendo all'Eliseo il premier israeliano Yair Lapid - continua a rifiutare di cogliere l'opportunità che gli viene offerta di concludere un buon accordo. Continueremo, in stretto coordinamento con i nostri partner, ad esercitare ogni sforzo per tentare di riportare l'Iran alla ragione". (ANSA).