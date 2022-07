Nato: firmati protocolli di accesso per Svezia e Finlandia

Con la firma dei protocolli di accesso "inizia il processo di ratificazione" da parte degli alleati della Nato, che presto sarà composta da 32 membri dopo che Finlandia e Svezia faranno ufficialmente parte dell'Alleanza. "Questa è una giornata storica per la Nato, per la Svezia e per la Finlandia: insieme saremo più forti e le nostre popolazioni più sicure", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.