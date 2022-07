Kiev, missili russi colpiscono scuola a Kharkiv

Le truppe russe hanno lanciato stanotte un attacco missilistico contro una scuola a Kharkiv. Nessuno è rimasto ferito. Lo riferisce Oleg Synegubov, il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, su Telegram , come riporta Ukrinform. "Alle 2 del mattino, il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro una delle istituzioni educative del distretto di Saltiv a Kharkiv . L'edificio è stato parzialmente danneggiato,. Fortunatamente non ci sono state vittime", ha detto Synegubov.

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, ed hanno continuato a bombardare le comunità nella regione: lo ha reso noto su Facebook il servizio stampa dell'amministrazione statale regionale, secondo quanto riporta Ukrinform. "La mattina del 5 luglio, gli occupanti hanno lanciato razzi contro Mykolaiv. Soccorritori, medici, squadre di emergenza e operatori dei servizi pubblici sono già al lavoro", afferma l'amministrazione senza precisare se ci sono feriti o vittime. Inoltre, sempre questa mattina, le truppe russe hanno bombardato le comunità di Inhulska, Bereznehuvatska, Bashtanska, Shyrokivska e il villaggio di Lymany nella comunità di Halytsynivska.

La Russia ha schierato nel Mar Nero tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30 missili da crociera Kalibr: lo ha reso noto su Facebook il Comando operativo meridionale di Mosca, secondo quanto riporta Ukrinform. "Nella parte nord-occidentale del Mar Nero, ci sono attualmente tre navi e due sottomarini pronte a lanciare più di 30 missili", scrive il Comando in un comunicato.

Due civili sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti da parte delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione regionale e militare, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform. "La Russia sta uccidendo civili! Il 4 luglio, i russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk a Bakhmut. Altre quattro persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.

Diverse località nelle aree di confine della regione russa di Kursk sono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine, ha riferito oggi il governatore Roman Starovoit sul suo canale Telegram. Il villaggio di Markovo è stato bombardato questa mattina e l'insediamento di Tyotkino è sotto attacco di artiglieria, ha detto Starovoit citato anche dall'agenzia russa Tass. "Anche questa mattina sono iniziati i bombardamenti sulle località popolate del distretto di Glushkovsky, vicino al confine. Attacchi di artiglieria sono stati registrati nel villaggio di Markovo, esplosioni sono state udite di nuovo nell'insediamento di Tyotkino", ha scritto il governatore della regione Roman Starovoyt sul suo canale Telegram. Secondo il governatore, riporta l'agenzia russa Tass, i bombardamenti sono ancora in corso. L'insediamento di Tyotkino confina con l'Ucraina ed è già stato bombardato più volte dall'esercito ucraino. Il 1° luglio sono stati leggermente danneggiati alcuni edifici residenziali. Il 3 luglio, il governatore ha riferito che l'attacco è stato compiuto nelle vicinanze di uno zuccherificio, non si segnalano vittime. Secondo il governatore, sono stati danneggiati i tetti, le finestre e i muri di diverse case.

Sei persone sono rimaste ferite ieri nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina, in seguito a due attacchi delle forze russe: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. L'esercito di Mosca ha lanciato missili contro una scuola nel villaggio di Esman ferendo quattro persone. Altre due persone sono rimaste ferite in attacchi contro uno dei villaggi della vicina comunità di Bilopillia. Nel vicino villaggio di Nova Sloboda, inoltre, non si segnalano feriti o vittime ma sono state distrutte con colpi di mortaio una struttura commerciale e reti elettriche.

"L'obiettivo del Cremlino è minare l'esistenza stessa dell'Ucraina come Stato e noi non lo permetteremo mai": lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene a Lugano. "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina non solo vinca la guerra, ma anche la pace". Sempre da Lugano ha parlato anche Zelensky. "La guerra della Russia è una sfida al sistema europeo. La ricostruzione dell'Ucraina è la missione di tutto il mondo democratico", ha affermato il presidente ucraino.

Più di 800 ucraini sono stati arrestati dall'inizio della guerra con l'accusa di collaborare con i russi. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino che ha pubblicato stamattina, come riporta il Guardian un documento. Secondo il ministro degli Interni Yevhen Yenin, "in questi mesi, più di 800 sabotatori sono stati arrestati e consegnati all'Sbu (il servizio di sicurezza ucraino, ndr) per ulteriori azioni procedurali. E spesso si vendono "per trenta pezzi d'argento: il prezzo del tradimento alla patria non supera i 300 dollari".