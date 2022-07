La regina Letizia di Spagna è positiva al Covid-19

La regina di Spagna, Letizia, ha sospeso le attività pubbliche in programma per domani dopo esser risultata positiva al coronavirus: lo rendono noto media iberici come l'agenzia Efe ed El País citando fonti della Casa Reale.

Letizia avrebbe al momento "sintomi lievi". Suo marito, il re Felipe VI; ha superato il Covid a febbraio scorso. Ieri, Felipe, Letizia e le due figlie Leonor e Sofia hanno preso parte a una cerimonia in cui sono stati concessi dei premi in Catalogna.

