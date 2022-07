Francia: rimpatriati da campi Siria 35 bambini e 16 madri

(ANSA) - PARIGI, 05 LUG - La Francia ha rimpatriato 35 bambini e 16 madri dai campi in Siria dove erano detenuti i familiari di sospetti jihadisti dello Stato Islamico. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri a Parigi.

"La Francia ha organizzato oggi il ritorno nel Paese di 35 minori francesi che si trovavano nei campi nel nord-est della Siria. Questa operazione comprende anche il ritorno di 16 madri da questi stessi campi", si legge in un comunicato, aggiungendo che i minori sono stati consegnati ai servizi di protezione dell'infanzia, mentre le madri dovranno affrontare un procedimento giudiziario.

I gruppi per i diritti umani hanno a lungo sollecitato il governo francese a riportare a casa circa 200 bambini che sono stati portati nel territorio dell'IS dai loro genitori o che sono nati lì durante gli anni dei combattimenti. Sono detenuti in campi gestiti dai curdi nel nord-est della Siria, dove abbondano malnutrizione e malattie. Uno dei più grandi e sovraffollati è quello di Al-Hol, dove in media muoiono due bambini alla settimana, secondo un rapporto del gruppo Save the Children dello scorso settembre. (ANSA).