Casi di covid raddoppiati in una settimana a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 05 LUG - Più che raddoppiati a Tokyo i casi giornalieri di Covid-19 nell'arco di una settimana, superando la soglia di 5.000 per la prima volta da fine aprile. Nelle ultime 24 ore la capitale nipponica ha segnalato 5.302 positività, rispetto alle poco più di 2.500 di martedì scorso.

Le cose non migliorano neanche nell'altra grande metropoli, Osaka, con 4.520 nuovi casi, e nella prefettura di Kumamoto, a ovest dell'arcipelago, dove le autorità ammettono con ogni probabilità di essere in presenza di un focolaio, dopo il record giornaliero di 1.589 contagi. La preoccupante dinamica, secondo i media locali, potrebbe costringere il premier Fumio Kishida a posticipare l'entrata in vigore della campagna di incentivi per la ripresa del turismo domestico, inizialmente pianificata per inizio luglio. (ANSA).