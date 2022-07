Pakistan: 15 agenti feriti in un attacco suicida al nord

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Almeno "15 membri del personale della sicurezza ed un civile sono rimasti feriti oggi in un attacco suicida" nel distretto tribale del Waziristan settentrionale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), in Pakistan. Lo hanno annunciato all'ANSA due funzionari dell'intelligence locale.

Un veicolo delle forze di sicurezza è stato attaccato da un attentatore suicida che si è lanciato contro il mezzo con la sua motocicletta carica di esplosivo.

"I soldati feriti sono stati trasferiti all'ospedale militare nella città di Bannu - hanno aggiunto i funzionari -.

Tre sono in condizioni critiche".

Finora, nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Il Waziristan settentrionale è un distretto instabile della provincia di Kp che confina con la provincia di Khost in Afghanistan. (ANSA).