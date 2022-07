Kiev, 'a Mariupol, occupata dai russi, mancano i medici'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Non c'è assistenza medica a Mariupol, temporaneamente occupata dai russi.

Da oggi, 4 luglio la città è rimasta senza medici". Lo riferisce su Telegram il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo il quale i residenti di Mariupol sono tra la vita e la morte per la mancanza di acqua potabile e cibo. A causa delle condizioni non igieniche della città, ogni giorno tra le 10 e le 15 persone mostrano i sintomi del colera o dissenteria, ma non vengono curate o semplicemente rimandate a casa, ha precisato Andryushchenko che in passato aveva già lamentato la mancano di medicine a Mariupol. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. (ANSA).