Pakistan: almeno 19 morti in un incidente di un minibus a sud

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Almeno 19 persone sono rimaste uccise e altre 14 sono rimaste ferite oggi quando un autobus passeggeri è caduto in un burrone nella provincia sudoccidentale del Belucistan, in Pakistan.

L'autobus passeggeri era in viaggio da Rawalpindi, città del Punjab, a Quetta.

"Almeno 19 persone sono morte, altre 14 sono rimaste ferite nell'incidente", secondo la polizia locale.

L'incidente è avvenuto a causa dell'alta velocità.

L'operazione di soccorso è lenta, poiché è avvenuto in una remota zona collinare del Belucistan. (ANSA).