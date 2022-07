Mosca, conquistato Lugansk. Ma Kiev, non è game over

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - La Russia afferma di aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del Lugansk nell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero russo della Difesa. Ieri Kiev smentiva la presa dell'ultima città del Lugansk ma stamattina il consigliere di Zelensky Oleksiy Arestovych ha ammesso la possibile caduta della città. Intanto il portavoce del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak ha detto alla Bbc che la battaglia per il Donbass non è ancora finita: anche se la Russia conquista tutto il Lugansk non siamo al game over. (ANSA).