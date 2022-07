Kiev, razzi russi nella notte a Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Nella notte i russi hanno colpito Kharkiv con razzi ma non si registrano visite. Lo ha riferito il capo dell'Ova Oleg Sinegubov come riportano i media ucraini.

I russi hanno anche attaccato abitazioni private nel distretto di Novobavar. Le finestre di una casa e di una scuola vicine sono state fatte saltare in aria. Ferita la proprietaria della casa, una donna di 54 anni, ricoverata in ospedale. (ANSA).