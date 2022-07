Kosovo: Gervalla, Grecia riconoscerà indipendenza

(ANSAmed) - BELGRADO, 02 LUG - La ministra degli esteri kosovara Donika Gervalla si è detta convinta che la Grecia, tra i cinque Paesi Ue che non riconoscono il Kosovo, sarà "uno dei primi a farlo". Citata oggi dai media regionali, Gervalla ha detto che Atene attende "il momento opportuno" per riconoscere Pristina. Secondo la ministra, con la Grecia il Kosovo ha buoni rapporti, probabilmente anche migliori di quelli con alcuni Paesi che hanno riconosciuto il Kosovo. Oltre alla Grecia, nella Ue non riconoscono l'indipendenza del Kosovo Spagna, Romania, Cipro e Slovacchia. (ANSAmed).