Filorussi, presa Lysychansk. Ma Kiev smentisce

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nuovo aggiornamento delle forze filorusse sulla battaglia in corso a Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk rimasta l'ultimo avamposto per l'occupazione del Lugansk. "L'unità delle forze alleate sono nel centro di Lysychansk", afferma il leader ceceno Ramzan Kadyrov citato da Interfax.

Ma Kiev ha smentito: "La città orientale Lysychansk non è sotto il controllo dei filorussi, nei pressi della città sono in corso duri combattimenti". Lo riporta Ukrinform. (ANSA).